Forschende des KIT entwickeln ein hybrides Fotovoltaik-Modul, das nicht nur Wärme und Strom erzeugt. Es kann auch kühlen - dank Tiefsttemperaturen im All. Auf Dächern und an Fassaden ernten PV-Module schon lange Sonnenenergie für eine grüne Stromproduktion. Künftig könnte auf der gleichen Fläche auch noch Wärme und Kälte aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Das passende Modul dafür entwickeln Forschende um Gan Huang vom Karlsruher Institut für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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