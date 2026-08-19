Die Veranstaltung steht im Zeichen einer bedeutenden Erweiterung der kommerziellen Produktionskapazitäten für kleinmolekulare Wirkstoffe sowie einer neuen GMP-Anlage im Kilobereich, die speziell für hochpotente Wirkstoffe (HPAPIs) und AWK-Wirkstoffe vorgesehen ist

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat kürzlich eine feierliche Eröffnungszeremonie veranstaltet, um die offizielle Inbetriebnahme zweier bedeutender Anlagenerweiterungen auf seinem Produktionscampus in Swords, Irland, zu begehen. Die Veranstaltung markiert einen wichtigen Fortschritt beim Ausbau der Kapazitäten des Standorts für die Herstellung sowohl von kleinmolekularen Wirkstoffen im großen kommerziellen Maßstab als auch von hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs).

Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der Bürgermeister von Fingal, Councillor Tony Murphy, sowie Counselor Sung-min Ko, stellvertretender Missionsleiter der Botschaft der Republik Korea. Gemeinsam mit den Führungskräften und Mitarbeitenden des Unternehmens und des Standorts nahmen sie an der Zeremonie teil.

"Heute feiern wir einen inspirierenden Meilenstein für SK pharmteco und ein eindrucksvolles Zeugnis für das außergewöhnliche Engagement unseres Teams hier in Swords", so Joerg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco. "Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten neue und bestehende Kunden in diesen Anlagen willkommen zu heißen. Doch heute geht es darum, die Vision, die Exzellenz und die harte Arbeit zu würdigen, durch die aus diesen Plänen Realität geworden ist."

Highlights der Anlagen und technische Kapazitäten



Multifunktionale GMP-Anlage für kleinmolekulare Wirkstoffe: Kapazitätserweiterung: Erweiterung der Reaktorkapazität um ca. 26,5 m 3 , einschließlich dreier emaillierter 8.000-Liter-Batch-Reaktoren mit zugehöriger Lagerkapazität und eines 4,15 m² großen Hastelloy-Rührdruck-Filtertrockners. Betriebliche Integration: Direkt in die bestehende Infrastruktur integriert, um die Produktionskapazität in einer etablierten Fertigungsumgebung zu erhöhen. Die Anlage unterstützt zudem sowohl zukünftige Containment-Maßnahmen als auch Kapazitätserweiterungen.



GMP-Anlage für HPAPI- und ADC-Nutzlasten im Kilogramm-Maßstab: Eindämmung hochwirksamer Substanzen: Entwickelt für hochwirksame Verbindungen mit Arbeitsplatzgrenzwerten (OELs) von nur 10 ng/m 3 . Technische Spezifikationen: Unterstützt Chargengrößen von bis zu 0,5-1,5 kg und umfasst Glasreaktoren mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30 l, starre und flexible Isolatoren, Hochdruckchromatographie, Hordentrocknung und Gefriertrocknung. Nahtloser Entwicklungsablauf: Die Anlage im Kilomaßstab befindet sich neben dem bestehenden Labor für hochwirksame Wirkstoffe und den Produktionsanlagen des Standorts. Dadurch lässt sich der Übergang potenter Wirkstoffprogramme von der klinischen Entwicklung in die vollständige GMP-Produktion durchgängig gestalten.





"Mit diesen beiden Anlagen erweitern wir unsere Kapazitäten für den sicheren Umgang mit HPAPIs und können wichtige Therapien von der klinischen Entwicklung bis zur weltweiten kommerziellen Versorgung skalieren", so Declan Hannigan, Site Head & General Manager, Small Molecule Europe. "Hinter diesen Mauern produziert unser Team Hoffnung. Irgendwo auf der Welt erhält gerade ein Patient eine lebensverändernde Therapie, die erst durch die Präzision und Leidenschaft unserer Mitarbeiter möglich wird."

Der Standort Swords blickt auf eine stolze Tradition von mehr als sechs Jahrzehnten herausragender pharmazeutischer Produktion zurück. Durch die Erweiterung sowohl der Infrastruktur für die kommerzielle Wirkstoffproduktion im Großmaßstab als auch der hochmoderne Anlagen für hochpotente Wirkstoffe im Kilobereich am selben Standort bietet SK pharmteco Pharma- und Biotech-Partnern eine umfassende, flexible Wertschöpfungskette für komplexe kleinmolekulare Wirkstoffe und zielgerichtete Therapien.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleinmolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Auf dieser Grundlage unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

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