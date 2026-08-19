BÖRSE AKTUELL: Europäische Aktien versuchen, den Abwärtstrend zu stoppen | Heidelberger verliert nach der Gewinnmitteilung 5

Europäische Aktien versuchen sich nach den deutlichen Verlusten vom Dienstag zu stabilisieren, doch Anzeichen für eine überzeugende Erholung fehlen in der Börse aktuell weiterhin. Der Stoxx Europe 600 notiert nahe einem Zwei-Wochen-Tief, während der Euro Stoxx 50 weitgehend unverändert handelt. Anleger verarbeiten den zeitgleichen Anstieg von Anleiherenditen, Ölpreisen und geopolitischen Spannungen im Persischen Golf. Das Kernproblem für den Aktienmarkt im aktuellen Marktbericht Börse ist eindeutig: Höhere risikofreie Zinsen erhöhen die Kapitalkosten und verringern die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen. Zeitgleich kehren Inflationssorgen zurück, während die Märkte zunehmend eine EZB-Zinserhöhung bereits im September einpreisen.

Indizes: Der Stoxx Europe 600 zeigt sich kaum verändert nahe seinem Zwei-Wochen-Tief nach dem stärksten Tagesverlust seit fast einem Monat. Der DAX verliert rund 0,2 - der CAC 40 steigt um 0,2 - während FTSE 100 und IBEX 35 nahezu unverändert tendieren.

Der Stoxx Europe 600 zeigt sich kaum verändert nahe seinem Zwei-Wochen-Tief nach dem stärksten Tagesverlust seit fast einem Monat. Der verliert rund 0,2 - der CAC 40 steigt um 0,2 - während FTSE 100 und IBEX 35 nahezu unverändert tendieren. Anleihen: Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg auf 3,22 - den höchsten Stand seit Mai 2011 - was den Druck auf die Aktienbewertungen erhöht.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg auf 3,22 - den höchsten Stand seit Mai 2011 - was den Druck auf die Aktienbewertungen erhöht. Sektoren: Zinsreagible Wachstumssektoren wie Technologie, Software und Immobilien bleiben besonders anfällig für höhere Abzinsungsfaktoren.

Zinsreagible Wachstumssektoren wie Technologie, Software und Immobilien bleiben besonders anfällig für höhere Abzinsungsfaktoren. Geldpolitik: EZB-Chefvolkswirt Philip Lane betonte, dass die Inflation in der Eurozone mit rund 3 - deutlich über dem 2%-Ziel liegt und höhere Energiepreise den Preisdruck erneut anheizen könnten. Geldmärkte preisen eine EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September mittlerweile fast vollständig ein.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane betonte, dass die Inflation in der Eurozone mit rund 3 - deutlich über dem 2%-Ziel liegt und höhere Energiepreise den Preisdruck erneut anheizen könnten. Geldmärkte preisen eine EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September mittlerweile fast vollständig ein. Fokus: Der Markt blickt auf Aussagen von Christine Lagarde und das Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli.

Der Markt blickt auf Aussagen von Christine Lagarde und das Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli. Öl - Wall Street: Wall-Street-Futures tendieren etwas schwächer, während Brent-Öl (OIL) über 92 USD pro Barrel steigt. Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus stützen die Risikoprämie.

Sektorenrotation im Euro Stoxx 50

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die heutige Sitzung im Euro Stoxx 50 zeigt eher eine klare Sektorenrotation als eine einheitliche Risikoneigung. Auf der Gewinnerseite stechen Konsum- und Industriewerte hervor, angeführt von Hermès (+1,5 - und L'Oréal (+1,0 - da Kapital trotz anspruchsvoller Bewertungen in Qualitätsmarken zurückkehrt. TotalEnergies (+1,04 - profitiert direkt vom erhöhten Ölpreisniveau....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.