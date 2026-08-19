Die SanDisk-Aktie hat seit meiner letzten Analyse eine extreme Berg- und Talfahrt absolviert. Damals galt ein Wochenschluss unterhalb von rund 1.562 US$ als Warnsignal für einen größeren Trendbruch. Genau dieser trat ein und führte den Titel vom später erreichten Rekordhoch bei 2.354,39 US$ bis auf 1.002,09 US$ zurück, was einem Einbruch von rund -58% entspricht. Das noch tiefere damalige Korrekturziel wurde jedoch nicht erreicht. Inzwischen haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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