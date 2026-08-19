Bei der Heidelberger-Druck-Aktie ist die Euphorie des Vorjahres mittlerweile verflogen. Jetzt rücken wieder die fundamentalen Daten in den Mittelpunkt. Seit dem Hoch im Juli 2025 bei rund 2,50 € hat die Aktie deutlich nachgegeben. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei etwa 1,38 €. Damit stellt sich die Frage: Was ist in der jetzigen Phase ratsam? Schwaches Auftaktquartal Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben schwierig. Das zeigt sich deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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