Nach ihrem massiven Abverkauf im Juli kämpft die SK Hynik-Aktie im August mit der 1.000 €-Marke. Kann diese Nachricht dem koreanischen Speicherchiphersteller wieder Aufwind verleihen und ist die Aktie immer noch einen Kauf wert? Ein historisches Aktienrückkaufprogramm SK Hynix verlautbarte zur Wochenmitte eine Nachricht von historischen Dimensionen. Ab morgen will der Speicherchiphersteller eigene Aktien im Wert von sage und schreibe 40 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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