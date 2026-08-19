Im gestrigen Handel gerieten die Anteilscheine von Siemens Energy wieder einmal stärker unter Druck. Der Aktie ergeht es wie vielen Papieren, die im Zuge der KI-Fantasie in den vergangenen Monaten kräftig nach oben geklettert sind, nun aber zunehmend nervös auf jegliche negative Nachrichten reagieren.Ein zentraler struktureller Treiber bleibt der enorme Energiehunger im Zusammenhang mit dem KI-Boom: Der Bau neuer Rechenzentren in den USA sorgt für kräftige Nachfrage nach Gasturbinen, ergänzt durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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