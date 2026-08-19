Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass der Geschäftsbereich Corpay Cross-Border eine Vereinbarung mit der European T20 Premier League ("ETPL") geschlossen hat, einem neuen, vom International Cricket Council anerkannten Franchise-Turnier, das ins Leben gerufen wurde, um Europa als dynamische Kraft in der globalen T20-Landschaft zu etablieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corpay zum exklusiven und offiziellen Devisenpartner (FX-Partner) der EPTL sowie zu einem offiziellen Partner.

Als exklusiver Devisenpartner der EPTL wird Corpay Cross-Border der Liga umfassende Lösungen für das Devisenrisikomanagement bereitstellen, um die aus ihren täglichen Geschäftsaktivitäten resultierenden Wechselkursrisiken zu mindern. Die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border wird es der EPTL zudem ermöglichen, globale Zahlungen über eine zentrale Schnittstelle zu optimieren.

"Corpay Cross-Border freut sich sehr, zum exklusiven und offiziellen Devisenpartner der European T20 Premier League ernannt worden zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Aufbauend auf einer einzigartigen Partnerschaft zwischen den Cricket-Verbänden Irlands, Schottlands und der Niederlande bringt die Liga etablierte internationale Stars und aufstrebende europäische Talente zusammen, um einen hochwertigen, global relevanten Wettbewerb zu schaffen und gleichzeitig das Cricket-Ökosystem in der gesamten Region zu stärken. Wir freuen uns darauf, die Liga bei ihren internationalen Zahlungen und Devisenanforderungen zu unterstützen, während sie daran arbeitet, den Sport auf allen Ebenen voranzubringen und Europa als eine der spannendsten neuen Hochburgen des Crickets zu positionieren."

"Die ETPL ist von Natur aus international und bringt Teams, Spieler, Partner und Interessengruppen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Währungen zusammen. Da wir die Liga auf langfristiges Wachstum ausrichten, ist es wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die die Komplexität marktübergreifender Geschäftstätigkeiten verstehen. Corpay bringt fundiertes Fachwissen im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen und Devisenhandel mit, und wir freuen uns sehr, das Unternehmen als offiziellen Devisenpartner der ETPL begrüßen zu dürfen", sagte Saurav Banerjee, Mitbegründer der European T20 Premier League.

"Cricket Ireland pflegt seit Langem eine enge Beziehung zu Corpay, und es ist großartig zu sehen, dass sich diese Zusammenarbeit nun auf die ETPL ausweitet. Da die Liga Cricket in ganz Europa vereint, ist es von unschätzbarem Wert, erfahrene internationale Partner an unserer Seite zu haben, die die Komplexität marktübergreifender Geschäftstätigkeiten verstehen. Wir freuen uns sehr, dass Corpay Teil der Entwicklung der ETPL wird, während wir eine starke und nachhaltige Plattform für das Wachstum des Cricket auf dem gesamten Kontinent aufbauen", sagte Andrew May, CFO von Cricket Ireland und Direktor der ETPL.

Über Corpay

Corpay (NYSE: CPAY), das Unternehmen für Unternehmenszahlungen und Spesenmanagement, ist ein S&P-500-Unternehmen mit drei Hauptbereichen für B2B-Lösungen. "Spend Management" bietet Unternehmens- und virtuelle Kartenprogramme an und automatisiert den Beschaffungs- und Zahlungsprozess. "Cross-Border" wickelt Währungsumrechnungen ab und richtet ausländische Bankkonten ein. "Vehicle Solutions" kontrolliert Ausgaben für Kraftstoff, Maut, Parkgebühren und damit verbundene Fahrzeugkosten. Mit Corpay gilt: Je mehr ein Unternehmen kontrolliert, desto weniger gibt es aus. Weitere Informationen finden Sie unter corpay.com.

Über die European T20 Premier League (ETPL)

Die European T20 Premier League (ETPL) ist Europas erste große Franchise-T20-Liga. Die Liga wurde von Abhishek Bachchan, Saurav Banerjee, Priyanka Kaul und Dhiraj Malhotra mitbegründet und in Zusammenarbeit mit Cricket Ireland, Cricket Scotland und dem Königlich-Niederländischen Cricketverband (KNCB) entwickelt. Die ETPL bringt internationale Weltklasse-Stars und Europas führende Cricketspieler zusammen und hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum des Cricketsports auf dem gesamten Kontinent zu beschleunigen und gleichzeitig eine globale Sport- und Unterhaltungsmarke zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter etplofficial.com.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border-Sparte von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

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Brad Loder

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Corpay Cross-Border Solutions

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brad.loder@corpay.com

European T20 Premier League Kontakt:

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Vice President

European T20 Premier League

+91 98104 31616

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