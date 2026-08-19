KI-Chatbots sind aus dem Alltag vieler Familien längst nicht mehr wegzudenken. Doch der unregulierte Zugang wirft berechtigte Sorgen auf. Ein neues Angebot soll nun Abhilfe schaffen und für mehr Sicherheit sorgen. OpenAI hat eine spezielle Version seines populären Chatbots für Jugendliche veröffentlicht. Mit "ChatGPT für Jugendliche" sollen Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren das System als interaktive Lernhilfe nutzen können. Wie OpenAI auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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