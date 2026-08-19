München (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,das größte Pokerturnier Bayerns, wenn nicht sogar das größte legale Pokerturnier Deutschlands, geht in das entscheidende Finale. Bislang sind rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Oktober 2025 in ganz Bayern in verschiedenen Ranglisten-Turnieren angetreten, um in das preisgekrönte Finale einzuziehen - mit dem Ziel, Bayerns Pokermeister 2026 zu werden. Die Qualifizierungsrunde läuft noch bis 6. September 2026. Dann entscheidet sich, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer um das Gesamtpreisgeld von rund 200.000 Euro spielen. Am Final Table wird am Sonntag, 25. Oktober 2026, der Sieg ausgetragen. Zur Einstimmung haben wir für Sie einen Trailer vorbereitet, den Sie auch gerne medial verwenden dürfen.Zu diesem einzigartigen Großevent in Bayern laden wir Sie herzlich ein und versprechen Ihnen ein spannendes Finalwochenende bei der 11. Pokermeisterschaft der Spielbanken Bayern in der Spielbank Feuchtwangen!Das Finalwochenende beginnt am Freitag, den 23. Oktober 2026, mit einem Charity-Turnier. Am Charity-Turnier nehmen neben bekannten Persönlichkeiten aus der Region auch prominente Persönlichkeiten aus dem Sport und dem öffentlichen Leben teil. Sie alle spielen für den guten Zweck. Denn das Geld fließt an den Förderverein der Rettungsdienste in Feuchtwangen.Der Förderverein der Rettungsdienste (FdR) wurde am 16. April 1997 in Feuchtwangen gegründet, um Spenden gezielt in der Region einzusetzen und die Finanzierung des Rettungsdienstes dort zu unterstützen, wo öffentliche Mittel nicht ausreichen. Darüber hinaus ermöglicht der Verein die Anschaffung moderner und zusätzlicher Ausrüstung, die die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöht und eine noch bessere Versorgung der Menschen in Not gewährleistet.Am Samstag, den 24. Oktober 2026, treten die Siegerinnen und Sieger der Ranglisten-Turniere aller neun Bayerischen Spielbanken gegeneinander an, um sich einen Platz am "Final Table" im großen Finale am Sonntag, den 25. Oktober 2026, zu sichern. Dem Erstplatzierten winkt ein Preisgeld von rund 50.000 Euro.Ablauf der 11. Pokermeisterschaft:Freitag, 23.10.2026, ab 17:30 Uhr Begrüßung und Stehempfang, ab 19:30 Uhr Start (Charity-Turnier)Samstag, 24.10.2026, ab 13:00 Uhr (Start Poker-Turnier)Sonntag, 25.10.2026, um 13.00 Uhr (Start Finale Poker Turnier)in der Spielbank Feuchtwangen, Am Casino 1, 91555 FeuchtwangenWir würden uns freuen, Sie an einem oder mehreren Tagen in Feuchtwangen begrüßen zu dürfen.Bitte teilen Sie uns kurz mit, an welchem Tag und um welche Uhrzeit wir mit Ihrem Besuch rechnen dürfen. Für den Zutritt in die Spielbank benötigen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis. Für Herren besteht außerdem Sakko-Pflicht. Personen unter 18 Jahren haben keinen Zutritt. Erst ab 21 Jahren ist eine Spielteilnahme im Casino möglich.Für Rückfragen, weitere Informationen oder Interview- und Filmaufnahmewünsche stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter presse@lotto-bayern.de oder telefonisch unter 089/28655-526 zur Verfügung.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6336418