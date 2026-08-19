Lowe's hat am Mittwoch vor US-Handelsbeginn Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die entscheidende Zeile steht nicht beim Gewinn, sondern in der Prognose. Dahinter steckt ein Mechanismus, der den ganzen Sektor beschreibt: Wer in den USA eine alte, billig verzinste Hypothek hat, zieht nicht um, sondern renoviert. Das hilft dem kleinen Auftrag und dem Handwerker, nicht aber dem großen Projekt - neue Küche, neues Bad -, das fast immer an einem Umzug oder an frischem Kredit hängt. Lowe's hängt stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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