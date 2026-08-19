Historisch gesehen entwickelt sich der der Goldpreis tendenziell umgekehrt zu den Realzinsen. Zugleich gilt das gelbe Edelmetall als sicherer Hafen in den Zeiten steigender Inflation. In unserem aktuellen Marktkommentar auf dem Bernecker Börsenkompass wird die aktuelle Ausgangslage bei Gold analysiert.
Den kompletten Kommentar können Sie in voller Länge auf dem Bernecker Börsenkompass lesen:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
Den kompletten Kommentar können Sie in voller Länge auf dem Bernecker Börsenkompass lesen:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
© 2026 Bernecker Börsenbriefe