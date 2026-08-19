Der weltweite Ansturm auf unterirdische Wasserstoffvorkommen für unsere Energieversorgung und als Rohstoffquelle hält an. Doch die Forschenden sind noch dabei, herauszufinden, wie viel tatsächlich unter der Erde steckt. Schon in den Neunzigerjahren stieg Barbara Sherwood Lollar in die Kidd-Creek-Mine im Norden Ontarios hinab. Sie erstreckt sich mehr als drei Kilometer tief in das uralte Fundament Nordamerikas. Dort fand ihr Team aus Geochemiker:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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