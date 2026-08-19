Du bekommst regelmäßig Meeting-Einladungen über den Google-Kalender, die sich schon wie Spam anfühlen? Dann hat der Tech-Gigant jetzt ein neues Feature für dich, mit dem du nervigen Kolleg:innen Einhalt gebieten kannst. Obwohl manche Meetings durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, gibt es Treffen mit Kolleg:innen, die einfach nur Zeit rauben. Schon Steve Jobs hatte sich seinerzeit über zu viele Meetings beklagt und Gegenmaßnahmen entwickelt. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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