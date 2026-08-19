Das Einkaufsvolumen mit der OKX-Karte steigt im Vergleich zum Vorjahr um 280 %, da europäische Kunden digitale Vermögenswerte zunehmend für Lebensmitteleinkäufe, Transportkosten und andere alltägliche Ausgaben nutzen

OKX, ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen und eine Krypto-Handelsplattform, gab heute ein deutliches Wachstum bei der alltäglichen Nutzung der OKX-Karte in ganz Europa bekannt: Das Einkaufsvolumen stieg in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr um 280 und die Anzahl der Transaktionen um 178 %, , da Kunden die Karte zunehmend für alltägliche Ausgaben wie Lebensmittel, Transport und Kraftstoff nutzen.

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The OKX Card is designed to bridge the gap between holding digital assets and using them in everyday life, bringing earning, spending, and rewards together within the broader OKX ecosystem.

Dieses Wachstum geht einher mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptokarten in der gesamten Zahlungsbranche. Das branchenweite Kaufvolumen mit Kryptokarten erreichte im Juli einen Rekordwert von 759 Millionen US-Dollar ein Zeichen dafür, dass digitale Vermögenswerte zunehmend über den Handel und die Geldanlage hinausgehen und Teil des alltäglichen Finanzlebens werden.

OKX-eigene Daten zeigen, dass dieser Wandel nicht nur durch höhere Ausgaben getrieben wird, sondern auch durch eine Veränderung der Ausgabenstruktur der Kunden.

In Deutschland, den Niederlanden, Polen und Frankreich stieg die Zahl der monatlichen OKX-Karten-Nutzer, die Lebensmittel einkauften, zwischen Februar und Juli um 65 %. Die Akzeptanz beschleunigte sich zwischen Mai und Juli weiter, als die Zahl der Kunden, die ihre Karte für Lebensmitteleinkäufe nutzten, um 221 % zunahm, während die Ausgaben der Nutzer für Transport und Kraftstoff um 263 % stiegen.

Das Einkaufsvolumen in diesen Alltagsbereichen wuchs sogar noch schneller. Zwischen Mai und Juli stieg das Einkaufsvolumen für Lebensmittel um 482 %, während das Volumen für Transport und Kraftstoff um 530 % zunahm, was sowohl auf eine breitere Akzeptanz der OKX-Karte als auch auf eine intensivere Nutzung durch bestehende Kunden hindeutet.

Polen liefert eines der deutlichsten Beispiele für dieses sich abzeichnende Verhalten. Lebensmittel, Verkehr und Versorgungsleistungen machen mittlerweile 31,7 der OKX-Kartenausgaben in Polen aus, verglichen mit 22,2 in den Niederlanden, 20,4 in Deutschland und 14,1 in Frankreich. Lebensmittel sind in allen vier Märkten die beständigste Kategorie des täglichen Bedarfs und machen zwischen 9,5 und 19,3 der Ausgaben aus.

"Das Interessanteste an diesem Wachstum ist nicht einfach, dass Kunden mehr mit ihrer OKX-Karte ausgeben", sagteErald Ghoos, CEO von OKX Europe. "Es geht darum, wofür sie das Geld ausgeben. Lebensmittel, Transport und Kraftstoff sind Teil des Alltags, und wir beobachten, dass sowohl die Zahl der Kunden, die ihre Karte für diese Einkäufe nutzen, als auch die Höhe der Ausgaben rapide zunehmen. Das ist ein wichtiges Signal dafür, wohin sich digitale Vermögenswerte entwickeln. In der nächsten Phase der Akzeptanz geht es nicht darum, die Menschen dazu aufzufordern, ihre Zahlungsgewohnheiten zu ändern. Es geht darum, ihnen mehr Auswahl, Nutzen und Wert im Rahmen der Zahlungserfahrungen zu bieten, die sie bereits nutzen."

Die OKX-Karte soll die Lücke zwischen dem Halten digitaler Vermögenswerte und deren Nutzung im Alltag schließen und so das Verdienen, Ausgeben und Sammeln von Prämien innerhalb des gesamten OKX-Ökosystems vereinen.

Kunden können ihr OKX Pay-Konto mit Fiat-Währungen, berechtigten Stablecoins oder Kryptowährungen aufladen, was ihnen Flexibilität hinsichtlich der Vermögenswerte hinter ihren alltäglichen Ausgaben bietet. Berechtigte USDG können vor dem Ausgeben über Pay Boost mit 3,5 APY eingesetzt werden, wobei Prämien durch DeFi generiert werden.

Wenn sie bereit sind, einen Kauf zu tätigen, können Kunden die OKX-Karte über das vertraute Mastercard-Zahlungsnetzwerk nutzen, einschließlich Apple Pay und Google Pay, sofern verfügbar.

Das Erlebnis ist darauf ausgelegt, einen Mehrwert über die Zahlung selbst hinaus zu bieten. Berechtigte Kunden können 2 bis 10 Cashback auf berechtigte Alltagsausgaben erhalten, während keine zusätzlichen Gebühren die Karte besonders nützlich machen, wenn sie in verschiedenen Währungen ausgeben. Sonderangebote können zudem 50 Rabatt auf berechtigte Abonnements wie Netflix und ChatGPT bieten und so einen zusätzlichen Mehrwert aus wiederkehrenden Ausgaben schaffen, die Kunden möglicherweise ohnehin bereits haben.

Für OKX-VIP-Kunden erweitern höhere Cashback-Sätze und verbesserte Kartenvorteile ihren bestehenden OKX-Status auf alltägliche Ausgaben.

Ghoos fügte hinzu:

"Verbraucher brauchen keine weitere Karte, mit der sie lediglich bezahlen können. Die Chance besteht darin, das Geld hinter diesen Zahlungen besser für sich arbeiten zu lassen. Mit OKX können Kunden nahtloser zwischen dem Halten, Verdienen und Ausgeben wechseln, während sie weiterhin die Zahlungserlebnisse nutzen, mit denen sie bereits vertraut sind. Je mehr Kunden mit OKX interagieren, desto mehr Wert können sie erschließen nicht nur beim Handel, sondern auch beim Halten und beim Ausgeben."

Über OKX

OKX ist ein Fintech-Unternehmen, das für seine globale Krypto-Handelsplattform sowie seine On-Chain-Wallet und seinen Marktplatz bekannt ist. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Anwendungen zur Modernisierung des Geldwesens und der Märkte. OKX gilt als eine der schnellsten und zuverlässigsten Krypto- und Zahlungs-Apps und hat weltweit Transaktionen im Wert von Billionen Dollar für mehr als 120 Millionen Menschen abgewickelt.

OKX hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, für den amerikanischen Kontinent und in Dubai für den Nahen Osten, mit regionalen Niederlassungen in São Paulo, New York, Hongkong, Singapur, der Republik Türkei, Australien und Europa. In den letzten Jahren hat OKX eines der weltweit umfassendsten, regulierungskonformen und lizenzierten Krypto-Unternehmen aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem EWR, Singapur und Australien sowie in weiteren Märkten.

OKX legt größten Wert auf Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht monatlich Berichte zum Nachweis der Reserven. Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie die App herunter oder besuchen Sie: okx.com.

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