Aufgrund der Klimakrise verschärft sich auch in Deutschland die Waldbrandgefahr zunehmend. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft klärt in einer Medieninformationen darüber auf, wie die Folgen von Waldbränden versichert sind. Die Waldbrände in Deutschland werden als Folge des Klimawandels immer mehr und immer verheerender. Anlässlich der Waldbrände in der deutsch-belgischen Grenzregion behandelt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, wie sich Waldbrandschäden absichern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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