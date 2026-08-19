QE war gestern. Doch die Anleihekäufe enden nicht. Jetzt ist es das Finanzministerium, das auf dem Anleihemarkt eingreift. Die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen der US-Staatsanleihen geraten unter Druck. Und Gold schießt plötzlich wieder nach oben.Die USA greifen dem Anleihemarkt unter die Arme - und Gold profitiert. Nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hat, die Rückkäufe eigener Staatsanleihen deutlich auszuweiten, gaben die Renditen spürbar nach. Das bedeutet Rückenwind für den Goldpreis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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