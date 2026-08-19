Mainz (ots) -
Woche 34/26
Fr., 21.8.
15.35 ZDFsportstudio live
Radsport: Deutschland Tour
2. Etappe, Schwäbisch Hall - Offenbach/Queich
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Simon Geschke
Woche 35/26
So., 23.8.
14.00 ZDFsportstudio live
. . .
ca. 15.35 Uhr
Radsport: Deutschland Tour
4. Etappe, Heilbronn - Heilbronn
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Simon Geschke
Woche 36/26
Sa., 29.8.
12.00 einfach Mensch
Bitte Korrektur beachten:
Film von Charlotte Reinhold
Bitte streichen: Heike Ebling
(Bitte auch für die Wiederholung am Mo., 31.8., um 4.35 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6336472
Woche 34/26
Fr., 21.8.
15.35 ZDFsportstudio live
Radsport: Deutschland Tour
2. Etappe, Schwäbisch Hall - Offenbach/Queich
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Experte: Simon Geschke
Woche 35/26
So., 23.8.
14.00 ZDFsportstudio live
. . .
ca. 15.35 Uhr
Radsport: Deutschland Tour
4. Etappe, Heilbronn - Heilbronn
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Simon Geschke
Woche 36/26
Sa., 29.8.
12.00 einfach Mensch
Bitte Korrektur beachten:
Film von Charlotte Reinhold
Bitte streichen: Heike Ebling
(Bitte auch für die Wiederholung am Mo., 31.8., um 4.35 Uhr beachten.)
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