Es kommt nicht allzu häufig vor, dass eine Aktie um über 1.000 Prozent steigt. Und wenn, dann werden für derart außergewöhnlichen Kurssteigerungen viele Jahre benötigt. Nicht so bei der KI-Aktie Nebius, die sich innerhalb von nur 16 Monaten mehr als verzehnfacht hat.Als die Aktie von Nebius im April 2025 erstmals im maydornreport zum Kauf empfohlen wurde, war es noch ein echter Geheimtipp. Kein einziger Analyst hatte Nebius auf der Bewertungsliste und nur wenige Anleger interessierten sich für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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