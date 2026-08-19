Die Eskalation im Iran-Konflikt erreicht eine neue Dimension - und plötzlich steht auch Deutschland im Fokus. Laut Medienberichten erwägt der Iran offenbar Angriffe auf US-Militärziele in Europa. Schlagartig steigt damit die Terrorgefahr in Europa.Einem Bericht der Financial Times zufolge, prüfe Teheran demnach Angriffe auf amerikanische Militärstandorte in Südosteuropa. Als mögliche Ziele werden dabei unter anderem der bulgarische Luftwaffenstützpunkt Bezmer sowie der britische Stützpunkt Akrotiri ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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