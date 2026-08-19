KAGA FEI Co., Ltd., ein global aufgestellter Anbieter fortschrittlicher Nahbereichs-Funkmodule, gab heute die Entwicklung der Bluetooth-Low-Energy-Module ES4L15MA1 und EC4L15MA1 mit eingebetteter Software für drahtlose Kommunikation bekannt.

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ES4L15MA1 (left) and EC4L15MA1 (right) sample modules

Bei diesen Produkten handelt es sich um Versionen der Funkmodule ES4L15BA1 und EC4L15BA1 von KAGA FEI mit eingebetteter Software, die auf dem nRF54L15 von Nordic Semiconductor basieren. Da die Module die für die Bluetooth Low Energy-Kommunikation erforderlichen Funktionen bereits enthalten, können Gerätehersteller Produkte in kürzerer Zeit entwickeln, ohne Software für die Funkkommunikation von Grund auf neu entwickeln zu müssen. Die Module vereinfachen die Softwareentwicklung, verkürzen Produktentwicklungszyklen und senken die Entwicklungskosten für eine Vielzahl von IoT-Geräten.

Der Bedarf an drahtloser Konnektivität in IoT-Anwendungen nimmt in Märkten wie Industrieanlagen, Haustechnik und Medizintechnik stetig zu. Gleichzeitig sehen sich viele Gerätehersteller mit einem Mangel an Bluetooth-Softwareentwicklern und längeren Entwicklungszyklen konfrontiert. Daher steigt die Nachfrage nach Modulen mit vorintegrierten Funkkommunikationsfunktionen, die sich über serielle Befehle einfach von externen Geräten aus steuern lassen.

Produkteigenschaften

Unterstützt simultane Verbindungen mit bis zu acht Geräten

Die Module unterstützen gleichzeitige Verbindungen mit mehreren Bluetooth-Low-Energy-Geräten. Da sie bis zu acht Verbindungen gleichzeitig aufbauen können, eignen sie sich perfekt für Anwendungen, die viele Geräte effizient verwalten müssen beispielsweise Sensornetzwerke oder Systeme zur Geräteüberwachung Steuerung über Befehle

Die von KAGA FEI eigens entwickelte Software wird über serielle Befehle gesteuert. Anwender können Verbindungen konfigurieren, die Kommunikation steuern und verschiedene Bluetooth-Low-Energy-Funktionen nutzen, indem sie einfach entsprechende Befehle senden. Die Module unterstützen zudem das Senden und Empfangen benutzerdefinierter Textdaten und ermöglichen so eine unkomplizierte bidirektionale Kommunikation zwischen Geräten. Damit eignen sie sich ideal, um kabelgebundene serielle Verbindungen durch drahtlose Verbindungen zu ersetzen. Integrierte Antenne und Vorabzertifizierungen

Da die Module über eine integrierte Antenne verfügen, ist keine eigene Antennenkonstruktion erforderlich. Die Bluetooth SIG-Zulassung sowie Zertifizierungen gemäß den Funkgesetzen MIC (Japan), FCC (USA) und ISED (Kanada) tragen außerdem zur Reduzierung von Zertifizierungszeit und -kosten bei.

Produktverfügbarkeit ES4L15MA1 Muster: Januar 2027 Start der Serienproduktion: Februar 2027 EC4L15MA1 In Serienproduktion

Über Marken

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KAGA FEI-Website

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