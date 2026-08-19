Stabilus Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

In der Beitragsreihe Aktien Marathon bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und charttechnischen Aspekten. Der Fokus liegt hierbei nicht auf einer kurz- oder mittelfristigen Betrachtung, sondern auf einem langfristigen Anlagehorizont.

Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens, die für die kommenden Jahre (bis 2028 - 2030) projiziert werden. Langfristig orientierte Anleger können diese Auswertung nutzen, um ihre eigene Wahrnehmung abzugleichen und fundierte Entscheidungen für ihr Depot zu treffen.

- WKN: STAB1L - ISIN: DE000STAB1L8 - Kürzel: STM

? Drei Key Takeaways

Übergeordneter Trend: Die Stabilus Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend; der Wochenchart bleibt mit Abwärtsrisiken bis 10 EUR klar bärisch .

Die Stabilus Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend; der Wochenchart bleibt mit Abwärtsrisiken bis 10 EUR klar . Kurzfristige Erholung: Im Tageschart zeigt sich ein neutrales Bild - ein Ausbruch über die SMA200 (17,96 EUR) ist notwendig für ein Kaufsignal in Richtung 25 EUR.

Im Tageschart zeigt sich ein Bild - ein Ausbruch über die SMA200 (17,96 EUR) ist notwendig für ein Kaufsignal in Richtung 25 EUR. Fazit im Aktien Marathon: Trotz operativer Gewinne drängt sich die Aktie aufgrund rückläufiger Ergebnisse und schwacher Kurse aktuell nicht für einen Einstieg auf.

AKTIEN CHECK: Stabilus Aktie

Chartcheck: Betrachtung im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ende August 2023 konnte sich die Stabilus Aktie von der 50-EUR-Marke lösen und bis Anfang 2024 auf über 65 EUR steigen. Anschließend stellten sich ausgeprägte Gewinnmitnahmen ein: Die Aktie setzte bis März 2025 zurück und verlor im Zuge dieser Schwächephase fast 50 EUR an Wert.

Zwar konnte sich das Wertpapier nach dem Tief im März 2025 noch einmal moderat erholen, Anleger trennten sich im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder von dem Papier. In den darauffolgenden Monaten ging es sukzessive abwärts.

Im Wochenchart ist deutlich zu erkennen, dass die Stabilus Aktie im Rahmen von Erholungsversuchen immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 16,72 EUR) gelaufen ist, dort jedoch abgewiesen wurde.

Abwärtsrisiken: Solange es das Wertpapier nicht schafft, sich über die SMA20 und nachfolgend über die SMA50 (aktuell bei 18,84 EUR) zu schieben, überwiegen die Abwärtsrisiken. Bei anhaltender Schwäche könnte der Kurs bis in den Bereich von 10 EUR zurücksetzen.

Aufwärtspotenzial: Das Chartbild der Stabilus Aktie würde sich erst entspannen, wenn sich der Kurs per bestätigten Wochenschlusskurs über der SMA50 etablieren kann. Perspektiven auf der Oberseite ergeben sich erst nach einem nachhaltigen Wochenschluss über der 25-EUR-Marke.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart (Prognose): Bärisch...

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