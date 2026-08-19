Die Target-Aktie erlebt 2026 bis dato ein eindrucksvolles Comeback. Seit Jahresbeginn hat der Kurs des US-Einzelhandelsriesen um +56% zugelegt. Hat Target jetzt noch weiteres Potenzial oder ist der Zenit bereits erreicht? Unerwartet gute Zahlen Mit den Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal hat Target auf jeden Fall eine gute Basis für weitere Kurssteigerungen geschaffen. Sie fielen durch die Bank gut aus und lagen über den Erwartungen des Marktes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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