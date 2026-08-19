Mit der Ernennung baut LSP44 sein Führungsteam für die Region EMEA weiter aus und setzt auf ein Quartal mit beschleunigtem Wachstum.

CHICAGO, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSP44, ein Unternehmen für KI-native Agenten- und API-Infrastruktur für Logistikdienstleister, hat heute die Ernennung von Robert Zehentbauer zum Head of Sales für EMEA Nord bekannt gegeben. Zehentbauer verstärkt das im Juli vorgestellte Vertriebsteam von LSP44 und erweitert damit die dedizierte regionale Betreuung in Europa gemeinsam mit Raphaël Hiff, Head of Sales, EMEA Süd.

Die Ernennung erfolgt nach einem starken ersten Quartal für LSP44: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der New ARR gegenüber dem Vorquartal um 76 %. Die vollständigen Ergebnisse von LSP44 finden Sie in der Mitteilung zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027.

Robert Zehentbauer, Head of Sales, EMEA Nord

Robert Zehentbauer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Vertriebspositionen im Bereich Logistik- und Supply-Chain-Software, unter anderem bei project44, Blue Yonder, Descartes und i2 Technologies. Zu Beginn seiner Karriere war er mehr als zehn Jahre bei Kuehne+Nagel tätig, einem der drei weltweit führenden Logistikdienstleister, als SVP of Global Key Accounts and Industry Verticals.

Zuletzt war Robert als Senior Business Advisor für Softwareunternehmen aus den Bereichen Logistik, Supply Chain und KI tätig, darunter Celonis, der globale Marktführer für Process Intelligence, und HappyRobot, eine Plattform für KI-Agenten, wo er Go-to-Market-Aktivitäten in Europa unterstützte.

"Die globale Dynamik von LSP44 nimmt weiter zu, weil Logistikdienstleister überall dort, wo sie tätig sind, dieselbe Infrastruktur und dieselben KI-Agenten brauchen. EMEA ist ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums: Die Region gehört weltweit zu den komplexesten Märkten für den Transport von Fracht und ist zugleich für unsere LSP-Kunden von entscheidender Bedeutung. Robert hat seine gesamte Karriere damit verbracht, beide Seiten dieser Herausforderung kennenzulernen - bei Logistikdienstleistern und als Berater von KI-Unternehmen, die diese Kunden unterstützen wollen. Genau diese Perspektive brauchen wir, wenn wir unsere API-Infrastruktur und KI-Agenten weiteren Kunden in der Region zugänglich machen."

Jett McCandless, Gründer und CEO, LSP44

"In meiner Tätigkeit als Vertriebsleiter und Berater habe ich bei einem Geschäft nach dem anderen miterlebt, wie sich ein LSP zunächst für ein KI-Konzept begeisterte, dieses dann aber nach drei Monaten wieder aufgab, weil der Anbieter weder sein Geschäft noch seine Daten oder seine Spediteure verstand. Von 3PLs, die versucht haben, entsprechende Lösungen selbst zu entwickeln, habe ich dieselbe Geschichte gehört: In der Demo funktionierte alles, doch sobald die Lösung im echten operativen Geschäft eingesetzt wurde, gab es Schwierigkeiten. Bei LSP44 stellt sich dieses Problem nicht. Das Unternehmen verfügt bereits über die Daten, den Kontext und die KI-Agenten, die speziell für LSPs entwickelt wurden - und es werden noch viele weitere folgen. Deshalb schließe ich mich dem Team an."

Robert Zehentbauer, Head of Sales, EMEA Nord, LSP44

Über LSP44

LSP44 ist Anbieter KI-nativer Agenten- und API-Infrastruktur für Logistikdienstleister. Aufbauend auf dem weltweit größten Logistik-Datengraphen und Speditionsnetzwerk bietet LSP44 3PLs, Spediteuren und Frachtmaklern KI-Agenten, Speditionsinfrastruktur und Entwicklerfunktionen, mit denen sie intelligente Funktionen direkt in ihre eigenen Produkte und Workflows integrieren können. LSP44 ist profitabel und hat seinen Hauptsitz in Chicago. Weitere Informationen finden Sie unter LSP44.ai.

Medienkontakt: press@lsp44.ai

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/205da51b-befd-4be8-98e4-570ad551a441