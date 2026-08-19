Siemens überzeugt im dritten Quartal dank eines Booms bei Rechenzentren und hebt die Jahresziele an. Doch in der sparteninternen Automatisierung läuft die Erholung zäher als erhofft. Berenberg hebt das Kursziel an. Der Münchner Industrie-Konzern Siemens hat für das dritte Quartal überraschend starke Zahlen vorgelegt und seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr aufgestockt. Hauptmotor dieser Entwicklung ist die Sparte Smart Infrastructure, die maßgeblich vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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