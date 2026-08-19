Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG



19.08.2026 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.08.2026 Kursziel: Kaufen Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Q2 im Rahmen der Erwartungen - Free Cash Flow steigt deutlich, adj. EBITDA Guidance am oberen Ende bestätigt



Die HomeToGo SE hat heute die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen und denen des Marktes ausfielen.



[Tabelle]



HomeToGo steigerte die IFRS-Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2026 um 72,0% auf 101,0 Mio. EUR. Wachstumstreiber blieb erneut das Segment HomeToGo PRO, dessen Erlöse um 225,2% auf 66,3 Mio. EUR sprangen und damit rund zwei Drittel des Konzernumsatzes ausmachen. Maßgeblich dafür war das volumenbasierte Geschäft, das durch die Konsolidierung von Interhome auf 59,1 Mio. EUR zulegte. Das Subscriptions-Geschäft wuchs um 8,8% auf 7,2 Mio. EUR, gestützt durch Smoobu, dessen wiederkehrende Umsätze dank Neukundengewinnung und verbesserter Monetarisierung um über 20% zulegten. Im Marktplatz-Segment gingen die Erlöse dagegen um -4,2% auf 38,2 Mio. EUR zurück, da das Unternehmen wie angekündigt Marketingausgaben zugunsten der Profitabilität reduzierte.



Sowohl das berichtete als auch das bereinigte EBITDA verbesserten sich in Q2, getragen von Konsolidierungseffekten der Interhome-Akquisition, gezielteren Marketinginvestitionen sowie bereits realisierten Synergien. Letztere zeigen sich insbesondere in der u.E. aussagekräftigeren Pro-Forma-Betrachtung, die eine Vollkonsolidierung von Interhome bereits im Vorjahreszeitraum unterstellt: Auf Halbjahressicht verbesserte sich das EBITDA hier von -22,4 Mio. EUR auf -15,1 Mio. EUR. Die Halbjahresbetrachtung erachten wir zudem aufgrund der Osterverschiebung ggü. dem Vorjahr als aussagekräftiger als die reine Quartalssicht.



Besonders positiv hervorzuheben ist der Free Cash Flow, der in Q2/2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 452,9% auf 48,8 Mio. EUR stieg, getrieben durch die Konsolidierung von Interhome, saisonale Effekte im Cashflow sowie ein optimiertes Working-Capital-Management. Damit knüpft das Unternehmen an die bereits in Q1 gezeigte Verbesserung des Cashflows an.



Guidance konkretisiert: Das Unternehmen hat im heutigen Conference Call die Guidance für das Gesamtjahr beim Umsatz am unteren und beim adj. EBITDA am oberen Ende der jeweiligen Spanne konkretisiert. Dies reflektiert eine etwas schwächere Nachfrage im Kurztrip-Segment sowie einige Stornierungen infolge der Waldbrände in Südeuropa. Gleichzeitig sorgen der Profitabilitätsfokus beim HomeToGo Marketplace sowie der gute Fortschritt bei der Synergierealisierung für zusätzliche Zuversicht auf der Ergebnisebene.



Fazit: Nach der soliden Performance in Q2 sehen wir HomeToGo weiter auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, und können daher den Kursrückgang der letzten Wochen nicht nachvollziehen. Mit einem EV/adj. EBITDA von 5,2x für 2026e bestätigen wir die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 3,20 EUR.







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