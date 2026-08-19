Höhere Prämien und ein günstigerer Schadenverlauf haben die Kfz-Versicherer 2025 zurück in die Gewinnzone gebracht. Auch für die Kunden gibt es Entspannung: Die Prämien haben sich stabilisiert. Doch die Erholung bleibt fragil, und die Schadenteuerung setzt die Branche weiter unter Druck. Nach mehreren verlustreichen Jahren kehrt die Kfz-Versicherung in die Gewinnzone zurück. Mit einer endabgewickelten Schadenkostenquote von 95,2% für das Jahr 2025 zeigt sich die Entwicklung positiver als noch vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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