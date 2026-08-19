Ein strategischer Schulterschluss bringt einen bislang wenig beachteten Infrastruktur-Spezialisten auf die Überholspur. Der finanzstarke Ankerkunde könnte das Wachstum in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen. Damit nimmt die Kursdynamik zu, die breite Aufmerksamkeit dürfte folgen. Anleger sollten jetzt genauer hinsehen.Langfristige Vereinbarungen mit einem strategischen Großkunden sichern einem spezialisierten Infrastruktur-Player zusätzliche Geschäftsvolumina in einer wichtigen amerikanischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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