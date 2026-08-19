Die Nike-Aktie bewegt sich erneut haarscharf an der entscheidenden Unterstützung bei 39,94 US$. In meiner vorherigen Analyse galt deren nachhaltiger Bruch bereits als Trigger für eine Fortsetzung der Talfahrt. In der laufenden Handelswoche rutschte der Titel zwischenzeitlich bis auf 38,86 US$ darunter, konnte sich aktuell jedoch wieder auf 41,17 US$ erholen. Gerade im Wochenchart wird damit der Schlusskurs zunehmend entscheidend. Der Rettungsversuch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de