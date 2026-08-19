Verbraucher setzen zunehmend auf KI, um sich Angebote für Versicherungen einzuholen. Wie sich dadurch das Abschlussverhalten oder die Wechselbereitschaft künftig wandeln dürfte und was dies für die gesamte Kette des Versicherungsvertriebs bedeutet, hat eine Studie von Accenture beleuchtet. Viele Kunden bleiben ihrem Versicherer treu und verlängern bestehende Verträge Jahr für Jahr, anstelle zu einem Anbieter mit günstigeren Konditionen oder besseren Leistungen zu wechseln. Diese Gewohnheit dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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