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WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
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19.08.26 | 18:25
1.093,40 Euro
+3,19 % +33,80
Branche
Pharma
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ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
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ratgeberGELD.at
19.08.2026 18:09 Uhr
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(1)

Eli Lilly (LLY): Ausbruch über 1.250 USD geschafft!

Folgt nun der nächste Bullen-Run?

Rückblick

Eli Lilly profitiert als eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen massiv vom globalen Boom im Bereich der GLP-1-Rezeptor-Agonisten (Medikamente gegen Diabetes und Fettleibigkeit/Adipositas). Die Aktie befindet sich in einem sehr starken, übergeordneten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Zwischenhochs Anfang Juli bildete sich eine mehrwöchige Konsolidierungsformation.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 19.08.2026, Kürzel: LLY Kurs: 1272.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist dynamisch nach oben über die Widerstandslinie ausgebrochen und hat ein neues Allzeithoch markiert. In unserem Szenario warten wir ab, ob der Kurs noch einmal in Richtung der alten Widerstandszone (jetzt Unterstützung bei rund 1.240 bis 1.250 USD) zurücksetzt, um dort Schwung für die Fortsetzung der Rallye in Richtung 1.350 USD aufzunehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs zügig unter die Ausbruchslinie zurück, wäre dies eine Bullenfalle. Geht es per Tagesschlusskurs unter die Marke von 1.225 USD, wäre das bullische Momentum vorerst gebrochen. Ein Anlaufen des EMA 50 wird dann wahrscheinlicher.

Meinung

Die Blockbuster Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Adipositas) sorgen für ein enormes, zweistelliges Prozentwachstum. In den jüngsten Quartalszahlen übertraf der Umsatz mit knapp 23 Mrd. USD die Markterwartungen deutlich. Zudem hat das Management die Jahresprognose für Umsatz und Marge erneut nach oben angepasst. Neben der Adipositas-Sparte investiert Eli Lilly massiv in die Forschung bezüglich Alzheimer-Medikamenten und erweitert seine Pipeline im Bereich Onkologie und Immunologie. Aus charttechnischer Sicht bietet die Aktie aktuell eine spannende Konstellation für Trendfolger, sofern die Ausbruchszone um 1.250 USD auf Schlusskursbasis verteidigt wird.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.09 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.67 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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