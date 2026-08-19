Eli Lilly (LLY): Ausbruch über 1.250 USD geschafft!

Folgt nun der nächste Bullen-Run?

Rückblick

Eli Lilly profitiert als eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen massiv vom globalen Boom im Bereich der GLP-1-Rezeptor-Agonisten (Medikamente gegen Diabetes und Fettleibigkeit/Adipositas). Die Aktie befindet sich in einem sehr starken, übergeordneten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Zwischenhochs Anfang Juli bildete sich eine mehrwöchige Konsolidierungsformation.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 19.08.2026, Kürzel: LLY Kurs: 1272.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist dynamisch nach oben über die Widerstandslinie ausgebrochen und hat ein neues Allzeithoch markiert. In unserem Szenario warten wir ab, ob der Kurs noch einmal in Richtung der alten Widerstandszone (jetzt Unterstützung bei rund 1.240 bis 1.250 USD) zurücksetzt, um dort Schwung für die Fortsetzung der Rallye in Richtung 1.350 USD aufzunehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs zügig unter die Ausbruchslinie zurück, wäre dies eine Bullenfalle. Geht es per Tagesschlusskurs unter die Marke von 1.225 USD, wäre das bullische Momentum vorerst gebrochen. Ein Anlaufen des EMA 50 wird dann wahrscheinlicher.

Meinung

Die Blockbuster Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Adipositas) sorgen für ein enormes, zweistelliges Prozentwachstum. In den jüngsten Quartalszahlen übertraf der Umsatz mit knapp 23 Mrd. USD die Markterwartungen deutlich. Zudem hat das Management die Jahresprognose für Umsatz und Marge erneut nach oben angepasst. Neben der Adipositas-Sparte investiert Eli Lilly massiv in die Forschung bezüglich Alzheimer-Medikamenten und erweitert seine Pipeline im Bereich Onkologie und Immunologie. Aus charttechnischer Sicht bietet die Aktie aktuell eine spannende Konstellation für Trendfolger, sofern die Ausbruchszone um 1.250 USD auf Schlusskursbasis verteidigt wird.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.09 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.67 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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