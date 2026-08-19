Heidelberg (ots) -



Die letzten Wochen haben gezeigt: Deutschland ist schlecht auf die Erderhitzung vorbereitet - vor allem unsere Städte und damit auch unsere Wohnungen. Während die Politik stumm gen Himmel blickte, als in diesem Sommer Rekord-Hitzewelle auf Rekord-Hitzewelle folgte, litten vor allem die Schwächsten unter dem stillen Unwetter. Für viele Ältere oder Menschen mit Vorerkrankung wurde die Hitze in den eigenen vier Wänden zur Todesfalle. Daher ist der Vorstoß von Justizministerin Hubig, Mietern bei Klimaanpassungen ihrer Wohnungen mehr Spielraum zu verschaffen, nur folgerichtig. Vermieter werden beim Hitzeschutz in Deutschland quasi nicht in die Verwantwortung genommen. Den Mietern mehr Rechte einzuräumen, um sich selbst zu schützen, ist da das Mindeste, was die Politik leisten kann. Weitere Maßnahmen sollten rasch folgen. Der nächste Hitzesommer ist uns gewiss.



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