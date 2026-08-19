Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG - Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss wird eingeleitet



19.08.2026 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

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MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss St. Gallen, 19. August 2026 Die heutige ausserordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) hat den Anträgen des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt. Insgesamt waren 86.02% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'390'620 Aktienstimmen; 50'000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Die Generalversammlung beschloss, entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrats, folgendes: Die Dekotierung der Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG. Zudem wurde der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt, das entsprechende Dekotierungsgesuch bei der BX Swiss AG einzureichen und alle mit dem Vollzug der Dekotierung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen. Die Generalversammlung wählte Winder Sanchez als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die vom Verwaltungsrat beantragte generelle Statutenrevision wurde genehmigt. Der Beschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung des Vollzugs der Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss AG. Der Verwaltungsrat wird in den kommenden Tagen den entsprechenden Dekotierungsantrag bei der BX Swiss AG einreichen und wird über den Entscheid der BX Swiss, sobald vorliegend, informieren. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung sind am Abend des 19. August 2026 auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations - Generalversammlungen verfügbar. https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen Kontakt

Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates

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