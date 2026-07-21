Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) hat den von der Erbengemeinschaft von Michael Oehme gestellten Antrag zur Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung geprüft und diese auf den 19. August 2026 angesetzt.
Kontaktperson
Amagvik AG
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Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Vadianstrasse 24
|CH-9000 St. Gallen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 388 76 01
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|LEI Code:
|5067001124N539PAH063
|EQS News ID:
|2368768
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2368768 21.07.2026 CET/CEST