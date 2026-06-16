Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Die heutige ordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) lehnte diverse Anträge des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit der Sitzverlegung sowie der neuen strategischen und regionalen Ausrichtung der Gesellschaft ab. Aus dem Aktionärskreis wurde demgegenüber die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung beantragt, um über die Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen.
An der heutigen Generalversammlung waren insgesamt 85.77% der ausstehenden Aktienstimmen vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'390'720 Aktienstimmen; 40'000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
Die Beschlüsse der Generalversammlung lauten wie folgt:
Der Verwaltungsrat wird die entsprechend abzuhaltende ausserordentliche Generalversammlung vorbereiten und in den kommenden Wochen die Einladung dazu publizieren.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Generalversammlung sind am Abend des 16. Juni 2026 auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations - Generalversammlungen verfügbar:
https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen
Kontakt
Amagvik AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Vadianstrasse 24
|CH-9000 St. Gallen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 388 76 01
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2347152
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2347152 16.06.2026 CET/CEST