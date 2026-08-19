

EQS-Media / 19.08.2026 / 19:05 CET/CEST

Berlin, 19. August. Die Smartbroker Holding AG hat sich einen Betriebsmittelkredit über ein Volumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis Ende 2030 gesichert. Das gab das Unternehmen heute per Ad-hoc-Mitteilung bekannt. Die Mittel können flexibel und bedarfsabhängig abgerufen werden und schaffen den finanziellen Spielraum, um das Wachstum des Online-Brokers Smartbroker+ - insbesondere mit Blick auf das Altersvorsorgedepot ab 2027 - zusätzlich zu beschleunigen.

Die bestehende Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert: auf Konzernebene einen Umsatz zwischen 67 und 72 Mio. und ein operatives EBITDA von -1,5 bis 1,5 Mio. Euro. Darin enthalten sind Marketinginvestitionen in die Neukundengewinnung in Höhe von ca. 12 Mio. Euro.



Altersvorsorgedepot als Wachstumstreiber ab 2027

Mit dem Start des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots (AVD) zum 1. Januar 2027 eröffnet sich für Online-Broker ein erheblicher zusätzlicher Wachstumsmarkt. Das im Mai 2026 verabschiedete Altersvorsorgereformgesetz löst die Riester-Rente im Neugeschäft ab und gibt dem Wertpapiersparen in Deutschland erstmals einen staatlich geförderten Rahmen mit Zulagen und Steuervorteilen, ohne Garantiepflicht und mit vollem Zugang zu ETFs und Fonds. Erstmals sind auch Selbstständige förderberechtigt. Marktexperten gehen von einem Kundenpotenzial von mehr als 20 Mio. Menschen in den kommenden Jahren aus.

Smartbroker+ wird das Altersvorsorgedepot ab dem 1. Januar 2027 in zwei Varianten anbieten: als gesetzlich vorgeschriebenes Standarddepot für alle, die ohne eigene Produktauswahl gefördert vorsorgen wollen, und als freies Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider. Das Standarddepot kombiniert zwei kostengünstige ETFs: Einen chancenorientierten Aktien-ETF und einen sicherheitsorientierten Anleihe-ETF, mit einer automatischen, altersabhängigen Umschichtung (Lifecycle-Strategie). Das freie Depot eröffnet Anlegerinnen und Anlegern hingegen die volle Auswahl innerhalb der gesetzlichen Positivliste aus Fonds, ETFs und Anleihen damit die vollständige Kontrolle über die eigene Anlagestrategie.



André Kolbinger, CEO der Smartbroker Holding AG, erklärt: "Smartbroker+ ist bereits heute einer der preiswertesten Online-Broker in Deutschland. Diesen Anspruch übertragen wir auf das Altersvorsorgedepot: Wir wollen eines der günstigsten Angebote im Markt etablieren. Vor allem bei einer Ansparphase von 30 oder gar 40 Jahren ist der Kostenfaktor für die Kundinnen und Kunden entscheidend, jeder Zehntelprozentpunkt macht am Ende einen spürbaren Unterschied beim Vermögen im Alter. Während der Gesetzgeber beim Standarddepot Effektivkosten von bis zu 1 Prozent pro Jahr zulässt, werden wir selbstverständlich deutlich darunter bleiben und damit auch klar günstiger sein als viele etablierte Anbieter."

Ein preiswertes Produkt allein reiche jedoch nicht aus, man müsse es auch mit der nötigen Reichweite im Markt bekannt machen. "Genau dafür schaffen wir uns mit dem variablen Betriebsmittelkredit den finanziellen Spielraum. Wir können die Mittel bedarfsgerecht abrufen, wenn das Altersvorsorgedepot Fahrt aufnimmt und so das Kundenwachstum von Smartbroker+ ab 2027 gezielt beschleunigen."



Über die Smartbroker Holding AG

Die Smartbroker Holding AG (Berlin) verbindet unter einem Dach reichweitenstarke Finanzmedien und ein eigenes Brokerage-Geschäft. Über ihre Tochtergesellschaft Smartbroker AG betreibt sie den Online-Broker Smartbroker+, der Privatanlegern den kostengünstigen Handel von Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivaten und Kryptowerten sowie ein Zinskonto bietet. Zur Gruppe gehören zudem die Finanzportale wallstreet-online.de , FinanzNachrichten.de, ariva.de und boersennews.de , die gemeinsam zu den reichweitenstärksten Börsenmedien im deutschsprachigen Raum zählen. Die Aktie der Smartbroker Holding AG ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Pressekontakt

Smartbroker Holding AG

Ritterstraße 11, 10969 Berlin

Mail: presse@smartbroker-holding.de



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Emittent/Herausgeber: Smartbroker Holding AG

Schlagwort(e): Finanzen



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