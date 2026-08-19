Der Rhein hat wieder etwas Wasser bekommen. Aber niemand sollte sich davon täuschen lassen. Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt macht deutlich, dass die aktuellen Niederschläge zwar das kontinuierliche Absinken der Pegel gestoppt haben, von einer echten Entlastung für die Frachtschifffahrt aber noch keine Rede sein kann. Beide Schlüsselpegel, Kaub am Mittelrhein und Duisburg-Ruhrort am Niederrhein, liegen weiterhin weit unter den bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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