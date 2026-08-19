Barclays macht Druck auf die Lufthansa-Aktie. Die britische Investmentbank hat ihr Kursziel für den Titel von 7,75 € auf 7,50 € gesenkt und belässt die Einstufung dabei auf "Underweight". Das allein wäre schon kein gutes Zeichen, aber Analyst Andrew Lobbenberg geht noch einen Schritt weiter. Barclays hält Lufthansa-Ziel für zu optimistisch Lobbenberg hält selbst das bereits gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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