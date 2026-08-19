Software- respektive Cloud-Aktien stehen zur Wochenmitte wieder höher im Kurs der Anleger an der Wall Street. Von der positiven Stimmung im Sektor profitiert auch der AKTIONÄR-Depotwert ServiceNow, der zur Stunde rund acht Prozent an Wert gewinnen kann. Rückenwind verleiht eine aktuelle Studie der Bank of America.Das Kreditinstitut hat die Kaufempfehlung für die ServiceNow-Aktie bekräftigt und den Zielkurs sogar von 130 auf 150 Dollar angehoben. Zur Einordnung: Aktuell sind Anleger bereit, 129 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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