Der DAX notiert auf Rekordniveau - und die Rally hat trotz Krieg im Nahen Osten, höherer Ölpreise, Inflationssorgen und steigender Zinsen erstaunlich viel Widerstandskraft bewiesen. Seit Ende April legte der deutsche Leitindex in nur 14 Wochen um 7,6 Prozent zu. Von Euphorie ist trotz der Rekordstände jedoch keine Spur: Der Stimmungsindikator des AKTIONÄR, der DASI, steht mit 53 Punkten weiter auf "Neutral". Wie viel Luft hat die Rally also noch nach oben?Die Gründe für die Stärke sind vielfältig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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