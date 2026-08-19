Hamburg (ots) -Der Lieferant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG ruft aktuell das Produkt "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026 öffentlich zurück. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen. Bacillus cereus kann Auslöser für Magen-/Darmerkrankungen sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.Das betroffene Produkt "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g" wurde bei Lidl Schweiz verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g" des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke "Milbona" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10.Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100941696