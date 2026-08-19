DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände steigen wider Erwarten

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 14. August 2026 entgegen den Erwartungen ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,405 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 17,4 Millionen Barrel erhöht.

Anleiherenditen brechen ein, nachdem Bessent Rückkäufe aufstockt

Die Renditen von US-Staatsanleihen geben nach, nachdem das US-Finanzministerium eine Aufstockung der Anleiherückkäufe angekündigt hat. Der Schritt erfolgt, nachdem die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe diese Woche ihren höchsten Stand seit 19 Jahren erreicht hatte. Grund dafür waren Anlegersorgen über Haushaltsdefizite, eine hohe Kreditaufnahme für KI und die Inflation, was die Kreditkosten weltweit in die Höhe trieb.

Handelsvertreter der USA und Kanadas zunehmend zuversichtlich über Abkommen

Die USA und Kanada nähern sich einem Handelsabkommen, das Arbeitnehmer schützen und die nordamerikanische Wirtschaft stärken soll. Dies sagten zwei der führenden Handelsvertreter der Länder. "Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Einigung erzielt haben, die nicht nur weiterhin amerikanische Arbeitnehmer, amerikanische Arbeitsplätze und amerikanische Lieferketten schützen, sondern die nordamerikanische Wirtschaft wirklich stärken und eine Situation schaffen wird, in der Nordamerika weiterhin ein Energie- und Produktionszentrum sein wird", sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Mittwoch in Washington an der Seite des hochrangigen kanadischen Handelsvertreters Dominic LeBlanc.

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August 19, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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