Im Tagesverlauf legt der Bitcoin-Kurs kräftig zu. Zwischenzeitlich erreichte die Kryptowährung kurzzeitig sogar Notierungen von gut 69.500 Dollar. Der Bitcoin ist damit also nur noch unweit der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 Dollar entfernt, die es für einen ersten nachhaltigen charttechnischen Befreiungsschlag zu knacken gilt. Zudem verläuft bei 69.000 Dollar die 200-Tage-Linie.Bewegungen bei den Anleiherenditen locken die Marktteilnehmer wieder in die bekannteste Kryptowährung. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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