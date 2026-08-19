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Der XRP Kurs schloss 635 Tage in Folge über einem Dollar, bis diese Serie am 11. August 2026 riss. Vier Tage später markierte der Kurs bei 0,9887 Dollar ein neues Zwölfmonatstief. Gleichzeitig meldet das XRP Ledger fast 50.000 aktive Adressen an einem einzigen Tag. Ein Netzwerk auf Rekordniveau und ein Preis auf Jahrestief passen nicht zusammen. Der Grund liegt weniger im Chart als in einer einzigen Zahl aus dem Fondsmarkt. Dieser Artikel ordnet die Zuflüsse ein, dazu die entscheidenden Marken und den Termin, an dem im September alles hängt. Wie viel trägt eine starke Technik, wenn die Käufer der ersten Stunde ausbleiben?

XRP Kurs zwischen Rekordnutzung im Ledger und versiegenden ETF Zuflüssen

Der XRP Kurs steht am 19. August 2026 knapp bei einem Dollar und gibt binnen 24 Stunden etwa ein Prozent ab. Die Marktkapitalisierung von Ripple liegt bei rund 62 Milliarden Dollar. Am 15. August fiel der Kurs auf 0,9887 Dollar, das tiefste Niveau seit zwölf Monaten. Bis zum 200 Tage Durchschnitt bei 1,29 Dollar fehlen rund 22 Prozent. Die Unterstützung liegt bei einem Dollar, die entscheidende Hürde beginnt bei 1,20 Dollar. Laut CoinDCX deckelt der 50 Tage Durchschnitt bei 1,0969 Dollar jede kurze Erholung.

Die eigentliche Nachricht steht in den Zahlen der amerikanischen Spot ETFs. Im August summierten sich die Zuflüsse über zehn Handelstage auf nur 3,27 Millionen Dollar. Im Juli waren es 27,29 Millionen Dollar, gegenüber 666,61 Millionen im Startmonat, so die Auswertung von 24/7 Wall St. Standard Chartered kappte sein Jahresendziel deshalb um 65 Prozent und nennt jetzt 2,80 Dollar. Große Wallets kaufen dagegen weiter und nahmen am 11. August mehr als 380 Millionen Token auf. Ein Wert dieser Größe bewegt sich aber erst, wenn über Monate sehr viel neues Kapital hereinkommt.

Pepeto, warum Anleger neben dem XRP Kurs auf diesen Vorverkauf schauen

Wer auf den Termin im September wartet, rechnet mit einer Bewegung, die über Monate läuft. Ein anderer Teil des Marktes schaut daneben auf einen Einstieg, der vor seiner ersten Notierung steht. Ohne den Lärm drumherum ist Pepeto eine einfache Geschichte. Das Projekt läuft auf Ethereum, es wird weiterhin vor seiner ersten Notierung bepreist, und der Kopf dahinter hat mit Pepe bereits einen Token über elf Milliarden Dollar getragen. Ein Projekt in dieser Phase zu halten kommt dem Kauf von ETH am nächsten, als Ethereum selbst noch ein Vorverkauf war und der Einstieg wenige Cent kostete.

Genau deshalb steht dieser Name in einem Artikel über XRP. Die Wallets, die gerade 380 Millionen XRP eingesammelt haben, positionieren sich für eine Erholung um rund 280 Prozent, ein starkes Ergebnis für einen Wert von 62 Milliarden Dollar. Wer mehr als ein starkes Ergebnis sucht, führt eine zweite Position, und 10,38 Millionen Dollar davon sind bereits nach Pepeto geflossen, während die Menge abwartete.

Das Projekt bringt dabei mehr mit als eine Erzählung. Eine laufende Börse prüft jeden Vertrag vor der Aufnahme über eine KI Schicht, sodass Nutzer einen Risikowert lesen statt auf einen Namen zu setzen. Token wechseln ohne Übertragungsgebühr zwischen Ethereum, Solana und BNB Chain, und das Platzieren eines Handels kostet nichts. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den kompletten Code des Projekts geprüft und freigegeben hat, bevor der erste Dollar hereinkam. Ein früherer Mitarbeiter von Binance begleitet den Start als Berater.

Das eigentliche Argument ist die Uhr. Jede Runde schließt schneller als die vorherige, und die Notierung bei Binance rückt näher, wie pepetocoin.com zeigt. Sobald der Handel startet, verschwindet dieser Preis, und wer den Vergleich mit Ethereum früh verstanden hat, steht auf der anderen Seite dieser Rechnung.

Fazit

Der XRP Kurs hat seine Argumente, mit fast 50.000 aktiven Adressen und Walen, die weiter einsammeln. Die Vermögen aus früheren Zyklen entstanden aber nie beim langsamen Anstieg eines 62 Milliarden Dollar schweren Werts. Sie entstanden, wenn ein erprobter Gründer, laufende Technik und ein Vorverkaufspreis zur selben Zeit zusammenkamen. Pepeto ist dieser Moment, mit dem Mitgründer von Pepe im Aufbau, einer geprüften Börse und 10,38 Millionen Dollar von früh entschlossenen Käufern. Wer hier vorbeigeht, zahlt nach der Notierung bei Binance den Kurs, den frühe Wallets aufrufen, und bei 0,000000188 Dollar beginnt diese Strecke heute.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie entwickelt sich der XRP Kurs im August 2026?

Der Kurs steht bei rund einem Dollar, nach dem Tief von 0,9887 Dollar am 15. August.

Was ist Pepeto und warum vergleichen Anleger es mit dem XRP Kurs?

Pepeto zieht dieses Geld an, weil Wallets, die auf eine XRP Erholung um 280 Prozent warten, hier einen Einstieg vor der Notierung halten. Der Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar, geprüft von SolidProof. Alles Weitere auf der offiziellen Pepeto-Website.