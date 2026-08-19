Wind River, ein Unternehmen der Aptiv-Unternehmensgruppe und weltweit führender Anbieter von Software für den Intelligent Edge, gibt bekannt, dass Wind River Professional Services im Capability Maturity Model Integration des CMMI Institute mit Reifegrad 3 bewertet wurde. Die Bewertung durch eine unabhängige Stelle bestätigt die Qualität der Arbeit und Prozesse eines Unternehmens und genießt insbesondere in Branchen hohe Anerkennung, in denen Design-, Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse von zentraler Bedeutung sind.

"Mit der zunehmenden Verbreitung von KI und Intelligent Edge stehen Unternehmen vor immer komplexeren branchenspezifischen Herausforderungen. Sie suchen strategische Partner, die mit ihrer Fachkompetenz und Prozessreife dazu beitragen können, in einem sich rasch wandelnden Umfeld erfolgreich zu sein", so Ed Harbour, Chief Customer Officer bei Wind River. "Die CMMI-Bewertung mit Reifegrad 3 unterstreicht das Engagement von Wind River für kontinuierliche Verbesserung und Innovation sowie für ein branchenführendes Portfolio, das den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht wird."

CMMI ist ein weltweit anerkanntes und bewährtes Best-Practice-Modell, das die Unternehmensleistung durch den Aufbau und das Benchmarking zentraler Kompetenzen steigert. Seit mehr als 30 Jahren setzen Tausende leistungsstarker Organisationen aus über 100 Ländern, darunter Fortune-500-Unternehmen und Regierungen weltweit, CMMI ein, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Die aktuelle Bewertung setzt eine Reihe erfolgreicher CMMI-Bewertungen von Wind River mit Reifegrad 3 fort, die bis ins Jahr 2006 zurückreicht. In diesem Jahr führte BG Solutions and Services eine Benchmark-Bewertung für den Entwicklungsbereich durch. Die Bewertung spiegelt den proaktiven Ansatz von Wind River beim Management von Projekten und Prozessen wider, die die Entwicklung hochwertiger, branchenführender Lösungen und Dienstleistungen steuern und vorantreiben.

Das CMMI Institute bietet marktorientierte Lösungen, die Erkenntnisse zur Bestimmung von Referenzwerten und zur Optimierung zentraler organisatorischer Kompetenzen, der Cyber-Reife und der Datenbestände liefern und dadurch die Unternehmensleistung steigern. Seit mehr als 25 Jahren erzielen Tausende leistungsstarker Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen mit dem CMMI-Modell nachhaltige Geschäftserfolge und stellen ihre Leistungsfähigkeit als Geschäftspartner und Lieferanten unter Beweis. Dazu zählen Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt, dem Finanz- und Gesundheitswesen, der Informationstechnologie, der Softwarebranche, der Verteidigungsindustrie, dem Transportwesen und der Telekommunikation. Weitere Informationen darüber, wie CMMI Organisationen bei der Leistungssteigerung unterstützen kann, finden Sie unter CMMIInstitute.com.

Um mehr über Wind River Professional Services zu erfahren, besuchen Sie www.windriver.com/services.

Wind River unterstützt Kunden dabei, komplexe technologische Herausforderungen zu bewältigen und den Übergang in eine softwaredefinierte Zukunft zu beschleunigen. Seit mehr als vier Jahrzehnten tragen die Innovationen des Unternehmens zu geschäftskritischen Durchbrüchen bei von NASA-Weltraummissionen wie Artemis II bis hin zu KI-RAN-Plattformen der nächsten Generation und dem Betrieb in großem Maßstab. Die preisgekrönten Innovationen von Wind River finden in der Branche weiterhin große Anerkennung. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Seite Awards and Industry Recognition.

Über Wind River

Wind River, ein Unternehmen von Aptiv, ist ein weltweit führender Anbieter von Software für den Intelligent Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Supportangebote sowie ein umfangreiches Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen zu Wind River finden Sie unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

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