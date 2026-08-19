XRP Kurs unter 1 Dollar: Wale kaufen an einem einzigen Tag 190 Millionen Token

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An einem einzigen Tag haben große Adressen rund 190 Millionen XRP eingesammelt, und der Kurs ist trotzdem gefallen. XRP wechselte am 18. August bei etwa 0,996 Dollar den Besitzer und rutschte unter jene Marke, die seit November 2024 als Boden galt. Gleichzeitig sprang die Zahl der Überweisungen über eine Million Dollar im XRP Ledger binnen 24 Stunden um 280 Prozent. Der XRP Kurs erzählt damit zwei Geschichten, die sich widersprechen. Unten kauft das große Geld, oben verkauft die Stimmung.

XRP Kurs bei 0,996 Dollar, während Wale an einem Tag 190 Millionen Token einsammeln

Der Token wechselte am 18. August bei rund 0,996 Dollar den Besitzer, ein Minus von 0,4 Prozent binnen 24 Stunden, wie crypto.news berichtet. Auch am 19. August gelang die Rückeroberung nicht, obwohl Bitcoin wieder über 64.000 Dollar notierte. Vom Höchststand bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 trennen den Kurs rund 73 Prozent.

Wallets mit einer bis zehn Millionen XRP erhöhten ihren Bestand vom 16. auf den 17. August um rund 190 Millionen Token, und die aktiven Adressen liegen so hoch wie seit über zwei Monaten nicht. Ripple meldete am 18. August die Jeonbuk Bank als erste Regionalbank Südkoreas für Ripple Payments und platzierte eine Anleihe über 275 Millionen Dollar, wie CryptoPotato berichtet.

Charttechnisch braucht der XRP Kurs zunächst einen Tagesschluss über einem Dollar, zum Jahresende sieht die XRP Prognose 1,04 bis 1,47 Dollar. Selbst die Rückkehr zum alten Rekord wäre aus 62,4 Milliarden Dollar heraus nur das Dreieinhalbfache.

Pepeto: Die Stufe vor der ersten Kerze, die der XRP Kurs längst hinter sich hat

Die Wale kaufen bei einem Dollar eine Wiederholung. Sie setzen darauf, dass XRP eine Bewegung noch einmal liefert, die es bereits geliefert hat. Wer die erste Bewegung sucht, muss dorthin schauen, wo noch keine Kerze gedruckt wurde.

Was die XRP Wale bei einem Dollar tun, machen die Käufer von Pepeto eine volle Stufe früher. Das Projekt ist ein Presale auf Ethereum, was das Modell leicht nachvollziehbar macht. ETH selbst startete als Presale bei 0,31 Dollar, und jede Wallet, die das ernst nahm, hält heute die Zahlen, die alle nachrechnen. Pepeto steht genau an diesem Punkt seiner eigenen Zeitachse, mit einem Preis von 0,000000188 Dollar und ohne eine einzige gedruckte Kerze. Die Entdeckungsphase, auf die beim XRP Kurs alle warten, hat hier noch nicht einmal begonnen.

Dahinter steht einer der Köpfe hinter dem ersten Pepe Coin, einem Projekt, das bei 11 Milliarden Dollar seinen Höchststand erreichte. Was diesen Presale von der Kategorie trennt, ist die Reihenfolge, denn die Produkte waren fertig, bevor die Finanzierung begann. Darauf haben 10,38 Millionen Dollar reagiert, eingezahlt in einer Phase, in der die Stimmung im Angstbereich lag. Diese Wallets konnten ohne Risiko einsteigen, denn SolidProof hat den kompletten Programmcode noch vor der Öffnung des Presales kontrolliert und freigegeben.

Die Software läuft bereits heute. PepetoSwap verlangt für einen Tausch keine Gebühr, die Bridge verbindet BNB Chain, Solana und Ethereum ohne Gaskosten, und ein Scanner zeigt Honeypot Strukturen und gefährliche Freigaben an, bevor ein Kauf abgeschlossen wird. Jede gefüllte Runde hebt den Preis der nächsten an, und die erwartete Notierung bei Binance ist die Linie, an der die Rundenpreise enden. Vor der Entdeckungsphase einzusammeln ist das, wofür die XRP Wale gerade gelobt werden. Hier ist es noch möglich, aber nicht mehr lange.

Fazit

Der XRP Kurs kann seine Wende bekommen, und die großen Adressen positionieren sich bereits dafür. Nur beschreibt diese Wette eine Bewegung, die es schon einmal gab. Washington kann XRP im September seine Klarheit geben, doch dieser Presale läuft auf einer kürzeren Uhr. Die erwartete Notierung bei Binance ist eine Linie, die sich nicht ein zweites Mal überschreiten lässt. Wer sich davor positioniert, hält den Rundenpreis, für den Analysten das Hundertfache im Raum sehen, und wer danach kommt, zahlt die Zahl des offenen Marktes. Pepeto ist das letzte Fenster, in dem diese Rechnung offen bleibt, bevor der Handel startet und die Tür zufällt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wohin zeigt der XRP Kurs nach dem Rutsch unter einen Dollar?

XRP braucht zunächst einen Tagesschluss über einem Dollar. Ein Ausbruch über 1,05 Dollar verbessert das Bild, eine Ablehnung rückt 0,95 und 0,90 Dollar in den Fokus.

Warum eröffnen XRP Anleger derzeit Positionen im Pepeto Presale?

Die Akkumulation der Wale bei XRP ist eine Wette darauf, dass sich eine bereits erfolgte Bewegung wiederholt. Pepeto steht komplett vor seiner ersten Bewegung, und der Zugang läuft über die offizielle Pepeto-Website, bis die Notierung bei Binance diesen Einstieg beendet.