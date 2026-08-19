Berlin (ots) -Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht beim Thema Flussverkehr keinen Dissens mit seinem Kabinettskollegen, Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). "Eine reine Vertiefung von Flüssen kann keine Antwort sein", sagt Bilger in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in das Erste ausgestrahlt. Der Verkehrsminister betonte, es gehe nicht darum, "die Flüsse jetzt einfach nur auszubaggern, dass da die Schiffe weiterfahren können. Und dann schauen wir, wie in 20 Jahren die Situation mit Niedrigwasser sein wird". Sondern es gehe "genau um das, was Carsten Schneider ja auch benannt hat. Und so machen wir auch den Ausbau der Wasserstraßen in Deutschland", sagte Bilger. Umweltminister Schneider hatte statt Vertiefungen vielmehr einen "Rückbau" der Flüsse gefordert.Bilger, der von 2018 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär unter dem damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war, stellte klar, dass eine Einführung einer Autobahn-Maut derzeit nicht diskutiert werde. Er werde zwar oft darauf angesprochen, "aber es ist kein Auftrag, den ich habe, sondern mein Auftrag ist, diese vielen Milliarden aus dem Sondervermögen in die Umsetzung zu bringen", sagte der Verkehrsminister bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6336566