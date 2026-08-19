NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Anleiherenditen haben am Mittwoch die US-Börsen gestützt. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte. Gründe waren gestiegene Inflationssorgen, der Iran-Krieg, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf großer KI-Unternehmen.

Zum Börsenschluss legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte zu. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 29.426,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.707,98 Zähler./ajx/he

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