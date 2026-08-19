Pepe Coin Kurs verteidigt 0,00000255 Dollar zweimal, jetzt zählt für PEPE nur noch eine Marke

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Zweimal hat der Pepe Coin Kurs die Zone bei 0,00000255 Dollar verteidigt, und beide Male kamen die Käufer an derselben Stelle zurück. Auf dem Stundenchart ist daraus eine mögliche Doppelboden-Formation entstanden. Entscheidend ist jetzt die Nackenlinie bei 0,00000263 Dollar, denn darüber wäre die Wende bestätigt, darunter bleibt die Schwäche der vergangenen Monate. PEPE notiert bei 0,00000259 Dollar und damit rund 90 Prozent unter dem Rekord von 0,00002803 Dollar. Gleichzeitig haben 45,4 Billionen PEPE die Handelsplätze verlassen und das frei verfügbare Angebot verknappt. Wer diese Zahlen zusammen liest, versteht auch, warum viele Anleger gerade woanders hinschauen.

Pepe Coin Kurs zwischen 0,00000255 und 0,00000319 Dollar, das PEPE-Angebot wird knapper

Der Pepe Coin Kurs bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne, und genau diese Ruhe macht die Lage interessant. Der Analyst cryptowithgopal beschreibt die Struktur laut BraveNewCoin als möglichen Doppelboden auf dem Stundenchart. Bestätigt ist bisher nichts, denn PEPE handelt weiter unter den wichtigen Durchschnittslinien.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,23 Milliarden Dollar, verteilt auf etwa 413,77 Billionen Token. Nach unten nennen Analysten 0,00000247 Dollar als nächste Zone und danach 0,00000223 Dollar. Nach oben steht der Widerstand bei 0,00000319 Dollar im Weg, den der Kurs seit Wochen nicht erreicht. Laut CoinMarketCap notiert PEPE bei 0,00000259 Dollar, bei einem Tagesumsatz von rund 78,1 Millionen Dollar.

Interessanter als der Kurs ist die Angebotsseite, denn 45,4 Billionen PEPE wurden von den Handelsplätzen abgezogen und die größten Halter bauen ihre Bestände weiter aus. Weniger Token auf den Börsen heißt weniger Verkaufsdruck, sobald die Nachfrage anzieht. Trotzdem reagiert der Pepe Coin Kurs kaum, denn ein Projekt über einer Milliarde Dollar braucht für jedes weitere Vielfache sehr viel frisches Kapital.

Pepeto startet dort, wo der Pepe Coin Kurs vor drei Jahren stand

Genau dieses Kapitalproblem hat ein zweites Projekt noch gar nicht. Es trägt dieselbe Meme-Herkunft, aber nicht die Milliarde, die jede Bewegung bremst. Am besten beginnt man damit, was Pepeto tatsächlich ist, denn genau dort liegt die Aufmerksamkeit. Es ist ein Vorverkauf, dieselbe frühe Tür, die Ethereum öffnete, als ETH für 0,31 Dollar verkauft wurde, bevor eine Börse es listete.

Pepeto wurde auf Ethereum vom Mitgründer von Pepe geschaffen. Die Person, die daraus 11 Milliarden Dollar machte, verkauft ihren nächsten Token in derselben frühen Phase. Damals reichte allein die Stimmung für diese Entwicklung. Der erste Lauf hatte keine Werkzeuge, keine Prüfung und keine eigene Börse, und er hat trotzdem Leben verändert. Der zweite startet mit allen drei Bausteinen, und über 10,38 Millionen Dollar kamen in der ruhigsten Phase des Jahres 2026 herein, mit derselben stillen Überzeugung wie damals.

Darunter liegt Technik, die heute schon arbeitet. Jeder Tausch auf PepetoSwap kostet nichts. Eine Netzwerkbrücke leitet Token gebührenfrei von Ethereum über BNB Chain bis Solana, wo immer die Nachfrage als Nächstes entsteht. Ein eingebauter Prüfer liest jeden Vertrag, bevor Geld ihn berührt, und stoppt die Nachahmerbetrügereien, die Pepe-Halter über Dutzende gefälschte Kopien Geld gekostet haben.

Sicherheit entsteht hier durch SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben, bevor die erste Einzahlung möglich war, ein Schritt, den das Original nie hatte. Bei 0,000000188 Dollar ist das der Pepe-Einstieg noch einmal, nur laufen der Marktplatz, die Prüfung und die Brücke schon vor dem Debüt. Beide Projekte haben dieselben 420 Billionen Token, doch Pepe erreichte 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt, während Pepeto zuerst eine Börse liefert, und genau diese Lücke zeigt, welcher Abstand heute noch zwischen Einstieg und Marktwert liegt.

Fazit

Ob der Pepe Coin Kurs die Nackenlinie bei 0,00000263 Dollar zurückerobert, entscheiden die kommenden Handelstage. Die größere Frage ist, wo aus derselben Meme-Energie heute noch echte Vielfache entstehen. Jeder Zyklus zeigt, dass Meme-Coins ohne laufende Werkzeuge an Wert verlieren, sobald der Listing-Rausch nachlässt. Pepeto ist genau dafür gebaut und verbindet Meme-Energie mit einer laufenden Börse, während das Binance-Listing näher rückt. Kapital hat die Idee mit 10,38 Millionen Dollar bestätigt, und frühere Stufen füllten sich schneller. Die aktuelle Stufe füllt sich, während Sie das lesen, und wer jetzt einsteigt, tut das zu einem Preis, den es nach dem Debüt nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was entscheidet den Pepe Coin Kurs in den nächsten Tagen?

Die Nackenlinie bei 0,00000263 Dollar. Ein Schluss darüber bestätigt den Doppelboden über 0,00000255 Dollar, darunter rücken 0,00000247 und 0,00000223 Dollar in den Blick.

Warum vergleichen Anleger Pepeto mit dem frühen Pepe Coin?

Anleger vergleichen Pepeto mit dem frühen Pepe Coin, weil es dieselben Startbedingungen unter demselben Mitgründer wiederholt. Ein Einstieg von 10.000 Dollar bei Pepe wurde damals zu einer Million. Diese zweite Gelegenheit endet, sobald das Binance-Listing den Preis entfernt. Weitere Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.