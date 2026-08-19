Ein Handelstag mit gemischten Gefühlen ist an der Wall Street zur Wochenmitte zu Ende gegangen. Der Dow Jones verbuchte moderate Zugewinne, gestützt durch die Ankündigung von Rückkäufen langfristiger Anleihen. Vor allem die Preise der Edelmetalle konnten von den Neuigkeiten aus dem US-Finanzministerium profitieren.Sowohl der Gold- als auch Silberpreis konnten im Tagesverlauf deutliche Gewinne von mindestens knapp vier Prozent verbuchen. Der Goldproduzent Newmont, der im S&P 500 gelistet ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär